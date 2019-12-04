СЕГОДНЯ 19:05 2019-12-04T19:56:11+03:00

Показатели нормативности дорог в Тюменской области выше, чем в среднем по России Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область достигла установленных на 2019 год показателей по нормативности дорожной сети в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Тюменская область достигла установленных на 2019 год показателей по нормативности дорожной сети в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, доля дорог, которые находятся в нормативном состоянии, достигла показателя в 80,9%. Это дороги Тюмени, Тюменского района и региональные дороги на их территории.

Если говорить о дорогах регионального значения Тюменской области, то доля автомобильных дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, составила 61,92%. Таким образом, показатели нормативности дорог в регионе гораздо выше, чем требуется по целевым показателям национального проекта в среднем по России (44,1% для региональных дорог и 46% для дорожной сети агломераций).

В 2020 году реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет продолжена в Тюменской области. По окончании формирования перечня объектов будут проведены торги и заключены контракты.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2019 году в рамках национального проекта в Тюменской области было отремонтировано более 500 километров дорог. В планы дорожного ремонта были включены все участки на региональных дорогах Тюменской области и дорогах агломерации.

ИСТОЧНИК KP.RU