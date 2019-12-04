Жители Тюменской области могут смотреть программы местного ТВ на девятой кнопке

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-04T18:38:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области трансляция региональных программ областного телеканала «Тюменское время» с 29 ноября 2019 года стартовала на 9 кнопке (Общественное телевидение России, ОТР) в составе первого мультиплекса цифрового эфирного ТВ. Как сообщили в «Урало-Сибирском региональном центре», филиале РТРС, отныне и каждый день телезрители с 6 до 9 и с 17 до 19 часов могут смотреть любимые программы областного ТВ. В их числе: «Утро с Вами», «ТСН», «Точнее», «Добрый день, Тюмень», «Аллея славы», «Будьте здоровы!», «Новостройка», «Сельская среда» и многие другие.

Обеспечение населения страны региональным цифровым эфирным телерадиовещанием – одна из задач федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Программа призвана решить проблему информационного неравенства между жителями крупных городов и небольших населённых пунктов. Трансляция региональных программ ГТРК «Регион-Тюмень» доступна телезрителям региона на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» еще в июле 2017 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», жителям региона рекомендуется произвести перенастройку телеканалов на своем приемном оборудовании: запустить функцию автопоиска каналов или осуществить настройку телеканалов вручную. Дело в том, что некоторых моделях цифровых приставок или телевизоров мог произойти сброс настроек из-за проведения работ на цифровой телесети по организации врезки регионального контента.

Все подробности можно узнать по телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или на сайт: смотрицифру.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU