Тюменские бизнесмены могут внести предложения в «предпринимательский» национальный проект

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-04T16:44:55+03:00

Минэкономразвития России продлило сбор предложений в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Минэкономразвития России продлило сбор предложений в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, он направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России и структурирован так, чтобы обеспечить необходимые меры поддержки на каждом этапе развития бизнеса.

Сейчас ведомство ведёт работу по актуализации и расширению предлагаемых мер, реализуемых до 2024 года. Учитывая большой интерес предпринимательского сообщества, принято решение продлить сбор предложений до 31 декабря.

Свои идеи на портале мойбизнес.рф оставили более тысячи бизнесменов. Их предложения касаются совершенствования финансовых мер поддержки, государственных закупок, экспорта, налоговой нагрузки, сельского хозяйства, поддержки пенсионеров и многодетных семей, онлайн-сервисов для бизнеса и т. д. По окончании приёма заявок в январе 2020 года пройдёт общественное обсуждение инициатив, лучшие из которых войдут в национальный проект и будут реализованы.

Тюменские предприниматели тоже могут внести свои предложения. Их принимают:

1. Если вы – начинающий предприниматель или только хотите открыть своё дело, если вы – действующий предприниматель, но вам недостаточно существующих мер господдержки, и вы знаете, в каком направлении их расширить.

2. Если у вас есть инициативы, которые придадут новый импульс развитию малого и среднего бизнеса в Тюменской области.

3. Если у вас есть идеи по снижению количества проверок, оказанию помощи в конкуренции с крупным бизнесом, ужесточению ответственности заказчиков за неоплаченные госконтракты.

Для участия в сборе предложений необходимо зарегистрироваться на портале для предпринимателей мойбизнес.рф и заполнить форму в «Личном кабинете». Сбор инициатив пройдёт до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU