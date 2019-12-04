Полуголый мужчина, незаконная стройка и похищение торговца: публикуем главные новости Тюмени 4 декабря 2019

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-04T16:11:01+03:00

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1. Сегодня тюменец «скрасил» утренний поход на работу местных жителей. Дело в том, что он позировал на фоне светящихся медведей, которых на днях установили на Цветном бульваре, почти неглиже.

«Люди совсем стыд потеряли! Одно дело – на пляже, другое – просто так штаны снимать! Противно!» – возмущаются тюменцы.

В Тюмени фотографировался полуголый мужчина. Фото - "ЧС Тюмень".

2. Тюменский суд приостановил строительство жилого комплекса на улице Дамбовской. Застройщик «Аква-Инвест» привлечен к административной ответственности за нарушения градостроительного законодательства.

Сотрудники Главного управления строительства Тюменской области около месяца назад проинспектировали ход строительства ЖК на Дамбовской. Тогда специалисты выяснили, что у застройщика отсутствует проект, который был бы утвержден по закону.

В Тюмени обнаружили незаконную стройку.Фото: Ольга Крыльцова

3. В Тюмени задержаны подозреваемые в незаконном лишении свободы. 54-летний ранее судимый мужчина и два его сына – 22 и 27 лет – похитили торговца сухофруктами.

22 ноября подозреваемые заманили 19-летнего молодого человека в автомобиль, обманув, что хотят купить у него орехи и сухофрукты. Они отвезли его на съемную квартиру, связали скотчем и отправили в кладовку.

4. Тюменская полиция зарегистрировала несколько заявлений от граждан, в квартирах которых побывали мошенники. Под видом слесарей они убеждают тюменцев проверить их счетчики или заменить прибор учета воды. «Иначе придется переплачивать!» – так мотивировали местных жителей злоумышленники.

В «Росводоканал Тюмень» отметили, что их специалисты не приходят в квартиры и дома тюменцев без предупреждения. Что касается счетчиков, то сведения о дате поверки указаны в техническом паспорте.

5. В Тюмени проверили качество питьевой воды. Оказалось, что она в высшей степени безопасна – но только по микробиологических показателям.

Доля неудовлетворительных проб за девять месяцев этого года по санитарно-химическим показателям составила 5 процентов, по микробиологическим – ноль.

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ИСТОЧНИК KP.RU