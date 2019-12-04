2019-12-04T16:08:56+03:00
Экономика

Названы победители регионального конкурса «Экспортёр года Тюменской области»

Итоги подвели на Тюменском экспортном форуме, который прошёл в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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В Тюменской области подвели итоги регионального конкурса «Экспортёр года Тюменской области», который прошёл в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за звание лучших боролись 15 ведущих предприятий региона в пяти номинациях: «Промышленность, «Агропромышленный комплекс», «Сфера услуг», «Сфера высоких технологий», «Прорыв года».

Предприятие «Альфа-Драйв» стало победителем в номинации «Промышленность». Компания успешно реализовала на международные рынки свою разработку – гусеничные комплекты, которые устанавливаются на мотоцикл, превращая его в снегоход. По словам бренд-менеджера компании Тимофея Кулешова, в 2019 году предприятие модернизовало продукцию, что позволило расширить клиентскую базу и рынки сбыта. Поставки осуществляются в Испанию, Японию, США, Грузию, Румынию, Польшу и другие страны.

В номинации «Агропромышленный комплекс» лучшим признан «Заводоуковский маслозавод». Из года в год предприятие показывает динамичное развитие в сфере экспорта, в качестве примера его привёл губернатор Александр Моор в послании Тюменской областной думе.

Туристическая компания «Тюменьзарубежтур» заняла первое место в номинации «Сфера услуг». Специалисты предприятия привозят сотни туристов из Европы и Азии в Тюменскую область и показывают им красоты региона.

Лидер номинации «Сфера высоких технологий» – предприятие «ИПФ СибНА». По словам начальника службы маркетинга производственной фирмы Ивана Гнусина, победа в конкурсе – мотивация для дальнейшей успешной работы всего коллектива, а статус «Экспортер года» позволяет найти новых заказчиков продукции и деловых партнеров.

«Тюменские аэрозоли» стали победителем в номинации «Прорыв года». Два-три года назад компания поставляла продукцию в основном в страны Таможенного союза, а сегодня – в Испанию, Словакию, Словению, Болгарию, Китай и другие государства.

Как отметил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, конкурс «Экспортер года» проводится в третий раз.

– Ранее мы использовали собственную методологию в определении победителей, в этом году лучшие предприятия определялись по требованиям, утвержденным Правительством РФ, конкурса «Экспортер года» федерального уровня. Победители областного этапа смогут получить возможность участвовать во всероссийском конкурсе, – отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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