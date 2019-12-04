2019-12-04T15:50:56+03:00
Общество

Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам

Вадим Бегун
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У «БКС Брокер» и «БКС Банк» стартовала новая акция «Бонус для Брокера». Клиенты, совершавшие операции через счет, смогут вернуть брокерскую комиссию. В течение трех месяцев с момента открытия счета она будет конвертироваться в бонусы на банковскую карту банка.

Сумма будет равнозначной брокерской комиссии за совершение сделок на фондовом рынке. Средства поступят на бонусный счет не позднее 25 числа каждого месяца. Ограничений по сумме нет.

– Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2019 года открыть брокерский счет в компании, внести на него не менее 100 000 рублей, затем оформить банковскую карту Банка, по которой в дальнейшем осуществлять транзакции, – пояснила директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Можно сделать выбор из четырех карт: бесплатной, премиальной – «Брокер PRO», карт для путешественников: «MORE» и «MORE Prime», а также приобрести пакеты услуг «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный». В дальнейшем все бонусы можно конвертировать в деньги, каждый бонус равен одному рублю.

Узнать подробнее об акции и выбрать карту можно на сайте компании.

АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС»

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