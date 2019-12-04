Молодой тюменец не смог вылететь на отдых с новой супругой из-за алиментов
В Тюмени 22-летний местный житель не смог вылететь за рубеж. Дело в том, что у него скопились большие долги по алиментам. Отдых с новоиспеченной супругой пришлось отложить на неопределенный срок.
– После развода официально нетрудоустроенный молодой человек в течение года не платил своей бывшей жене алименты на содержание их сына. Долг накопился в 150 тысяч рублей. Недавно вступив в новый брак, он с супругой хотел полететь в отпуск во Вьетнам. Однако в аэропорту «Кольцово» парень узнал: выезжать за пределы страны ему запрещено, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
В ведомстве пояснили, что в такой ситуации тюменец оказался по своей вине: ему неоднократно вручались требования о явке. Теперь мужчина оплатил всю сумму алиментов, но в теплую страну так и не улетел: для снятия запрета необходим срок не менее трех рабочих дней. Супруге тоже пришлось вернуться домой, лететь одной ей не захотелось.
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ИСТОЧНИК KP.RU