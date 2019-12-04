В Тюменской области автобус с работниками птицефабрики вылетел в кювет
Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ялуторовском районе. Инцидент произошел сегодня, 4 декабря, рано утром.
– В седьмом часу утра на седьмом километре автодороги Тюмень –Ялуторовск – Денисово – Архангельское в Ялуторовском районе автобус «ПАЗа» вылетел в кювет. В это время в нем находилось 20 пассажиров – все работники птицефабрики из сел Денисово и Архангельское Исетского района. Они направлялись в село Анохино, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве пояснили, что водитель не учел дорожных и метеорологических условий при выборе скорости и именно поэтому не справился с управлением.
В результате аварии 67-летний водитель автобуса и пять пассажиров – женщины 22, 45 и 55 лет и мужчины 22 и 48 лет – получили различные травмы. По предварительным данным, часть пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU