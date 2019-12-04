В Тюменской области автобус с работниками птицефабрики вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-04T14:19:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ялуторовском районе. Инцидент произошел сегодня, 4 декабря, рано утром.

– В седьмом часу утра на седьмом километре автодороги Тюмень –Ялуторовск – Денисово – Архангельское в Ялуторовском районе автобус «ПАЗа» вылетел в кювет. В это время в нем находилось 20 пассажиров – все работники птицефабрики из сел Денисово и Архангельское Исетского района. Они направлялись в село Анохино, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что водитель не учел дорожных и метеорологических условий при выборе скорости и именно поэтому не справился с управлением.

В результате аварии 67-летний водитель автобуса и пять пассажиров – женщины 22, 45 и 55 лет и мужчины 22 и 48 лет – получили различные травмы. По предварительным данным, часть пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU