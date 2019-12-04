2019-12-04T15:00:21+03:00
Общество

Прокуроры лишили тоболяков возможности купить через интернет наркотики

Опасные ресурсы были заблокированы
Вадим Бегун
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Тобольские прокуроры заблокировали опасные интернет-ресурсы. Фото - pixabay.com.Тобольские прокуроры заблокировали опасные интернет-ресурсы. Фото - pixabay.com.
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По искам Тобольской прокуратуры заблокированы ресурсы по продаже наркотиков и фальшивых документов. Всего было выявлено тринадцать интернет-страниц с запрещенной информацией.

По сведениям ведомства, граждане могли купить в интернете не только наркотики, но и аттестаты об окончании девяти классов, дипломы о высшем образовании любого вуза страны, различные медицинские справки и документы без прохождения медобследования.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За сбыт наркотиков и поддельных документов как раз предусмотрена уголовная ответственность, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что прокуроры обратились в Центральный районный суд Тюмени, чтобы информация была признана запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования в полном объеме. В настоящее время доступ к страницам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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