«Надо срочно проверить счетчик!»: в Тюмени орудуют слесари-мошенники

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-04T13:57:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменская полиция зарегистрировала несколько заявлений от граждан, в квартирах которых побывали мошенники. Под видом слесарей они убеждают тюменцев проверить их счетчики или заменить прибор учета воды. «Иначе придется переплачивать!» – так мотивировали местных жителей злоумышленники.

– К сожалению, нередки случаи, когда сомнительные организации проводят поверку приборов учета без документов. Согласно действующему законодательству, она может быть выполнена только при наличии на счетчик техпаспорта. У организации обязательно должна быть аккредитация на проведение такого вида работ, – рассказывает главный метролог «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Коновалов.

В компании отметили, что их специалисты не приходят в квартиры и дома тюменцев без предупреждения. Что касается счетчиков, то сведения о дате поверки указаны в техническом паспорте. Счетчик холодной воды должен проверяться один раз в шесть лет, горячей – раз в четыре года или так же раз в шесть лет (зависит от срока изготовления).

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU