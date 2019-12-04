2019-12-04T13:57:55+03:00
Происшествия

«Надо срочно проверить счетчик!»: в Тюмени орудуют слесари-мошенники

Специалисты «Росводоканала» не приходят в квартиры местных жителей
Вадим Бегун
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В Тюмени орудуют слесари-мошенники.В Тюмени орудуют слесари-мошенники.Фото: Вадим Бегун
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Тюменская полиция зарегистрировала несколько заявлений от граждан, в квартирах которых побывали мошенники. Под видом слесарей они убеждают тюменцев проверить их счетчики или заменить прибор учета воды. «Иначе придется переплачивать!» – так мотивировали местных жителей злоумышленники.

– К сожалению, нередки случаи, когда сомнительные организации проводят поверку приборов учета без документов. Согласно действующему законодательству, она может быть выполнена только при наличии на счетчик техпаспорта. У организации обязательно должна быть аккредитация на проведение такого вида работ, – рассказывает главный метролог «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Коновалов.

В компании отметили, что их специалисты не приходят в квартиры и дома тюменцев без предупреждения. Что касается счетчиков, то сведения о дате поверки указаны в техническом паспорте. Счетчик холодной воды должен проверяться один раз в шесть лет, горячей – раз в четыре года или так же раз в шесть лет (зависит от срока изготовления).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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