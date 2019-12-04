В Тюмени семья несколько дней удерживала в кладовке связанного скотчем парня

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-04T13:45:51+03:00

Сейчас один из участников нападения заключен под стражу [ВИДЕО]

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В Тюмени задержаны подозреваемые в незаконном лишении свободы. 54-летний ранее судимый мужчина и два его сына – 22 и 27 лет – похитили торговца сухофруктами.

– 22 ноября подозреваемые заманили 19-летнего молодого человека в автомобиль, обманув, что хотят купить у него орехи и сухофрукты. Они довезли парня в съемное жилище на улице Бастрыгина, где напали на него, связав руки и ноги скотчем. Мужчина, с которого требовали деньги, просидел в кладовке несколько дней, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Спустя время, когда злоумышленники потеряли бдительность, ему удалось сбежать. Потерпевший, добравшись до дома, и тут же позвонил в полицию. Похитители были задержаны по месту их проживания. Глава семейства сообщил, что они пошли на преступление из-за неприязненных отношений между его сыном и потерпевшим.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Обвиняемые дали признательные показания. В настоящее время один из участников заключен под стражу.

В региональном управлении МВД корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что похищенный – Шахром Сохибов. Он был объявлен в розыск. Разыскивать молодого человека помогали волонтеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/747724" frameborder="0"></iframe> В Тюмени похищен торговец сухофруктами..Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU