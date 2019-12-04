В Тобольске мать пыталась задушить свою несовершеннолетнюю дочь

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-04T12:27:28+03:00

Родственницы поссорились в августе этого года

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В Тобольском районе конфликт привел мать и ее несовершеннолетнюю дочь в суд. Родственники поссорились в селе Булашево в конце августа этого года.

Из материалов суда стало известно, что словесная перепалка между мамой и дочкой перешла в драку. Мать ударила свою дочь по лицу, а затем повалила ее на диван и сдавила руками шею со словами: «Убить тебя проще, чем справиться».

Дочь обратилась с заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Однако в ходе судебного разбирательства девочка выступила с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

В результате мировой суд Тобольского района вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении женщины, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU