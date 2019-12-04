Тюменские экспортёры смогут модернизировать свои сайты
Центр поддержки экспорта Тюменской области начал приём заявок на получение услуги по модернизации сайта компании-экспортера, в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, провести апгрейд портала или создать новый сайт могут субъекты малого и среднего предпринимательства региона.
По словам руководителя Центра поддержки экспорта региона Сергея Полухина, по условиям предоставления услуги 80% от стоимости работ покрывает ЦПЭ Тюменской области, 20% составляет взнос компании.
– Предложением могут воспользоваться как новички – компании, планирующие экспортную деятельность, так и производители, имеющие рабочий сайт, – отметил Сергей Полухин.
В среднем стоимость сайта составляет 80 – 100 тысяч рублей. В 2019 году услугой воспользовались четыре компании, которые работают в сфере АПК, деревообрабатывающей промышленности, нефтесервиса и производстве продуктов питания. Как отметил Сергей Полухин, на создание или модернизацию портала уходит около 1 – 2 месяцев, всё зависит от сложности техзадания заказчика.
– Подрядчик на выполнение данных работ будет определен в начале 2020 года, поэтому желающие получить услугу могут уже сейчас подавать заявки в Центр поддержки экспорта, - рассказал Сергей Полухин.
Контактный телефон ЦПЭ ТО: +7 (3452) 534-000 (доб.1003, 1008).
ИСТОЧНИК KP.RU