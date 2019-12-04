2019-12-04T10:35:39+03:00
Экономика

Тюменская область получит 1,5 млрд рублей гранта за качество работы региональных властей

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область получит 1,5 млрд рублей гранта за качество работы региональных властейТюменская область получит 1,5 млрд рублей гранта за качество работы региональных властейФото: Татьяна Коркина
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Почти 1,5 миллиарда рублей (1 млрд 446 млн 879 тыс.) выделит государство Тюменской области за качество работы региональных и муниципальных властей. Соответствующее распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева от 30 ноября 2019 года опубликовано на сайте Правительства РФ. Деньги выделяются в форме гранта тем регионам, которые заняли с 1 по 50 место рейтинга по наилучшим показателям эффективной деятельности местных властей, и Тюменская область - в пятёрке получателей самого крупного гранта.

В числе основных показателей качества работы региональных властей: уровень доверия к власти, объёмы инвестиций в основной капитал, уровень бедности, уровень среднемесячной заработной платы, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, уровень образования, состояние дорог и качество окружающей среды.

- Средства поступят в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов в 2019 году, - отмечается в документе. Подчёркивается, что наилучшие значения в 2019 году показали: Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Отметим, что общая сумма гранта составляет 45 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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