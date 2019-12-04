Тюменские налоговики банкротят сразу несколько предприятий

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-04T10:07:44+03:00

Под прицелом инспекции находятся три местные компании

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Налоговая инспекция Тюменской области желает обанкротить три местные компании. В суд уже направлены соответствующие иски.

Из информации, размещенной в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Тюменской области, следует, что одним из предприятий, которые в скором времени могут признать несостоятельными, является ООО «Тобольский дворик». Сумма исковых требований к компании – более четырех миллионов рублей.

Кроме того, под прицелом налоговиков находятся ООО «Спайка Плюс» и ООО «Атолл». Последнее предприятие имеет задолженность в размере 4,7 миллиона рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали. Всего на торги выставлено более 1700 позиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU