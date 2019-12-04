Тюменские налоговики банкротят сразу несколько предприятий
Налоговая инспекция Тюменской области желает обанкротить три местные компании. В суд уже направлены соответствующие иски.
Из информации, размещенной в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Тюменской области, следует, что одним из предприятий, которые в скором времени могут признать несостоятельными, является ООО «Тобольский дворик». Сумма исковых требований к компании – более четырех миллионов рублей.
Кроме того, под прицелом налоговиков находятся ООО «Спайка Плюс» и ООО «Атолл». Последнее предприятие имеет задолженность в размере 4,7 миллиона рублей.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали. Всего на торги выставлено более 1700 позиций.
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ИСТОЧНИК KP.RU