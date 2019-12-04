«Ах, эта свадьба!»: тюменцы стали чаще жениться

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-04T11:54:51+03:00

Кроме того, областной центр может похвастаться и статистикой рождаемости

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Тюменцы стали чаще создавать семьи. Об этом мы узнали из статистики местного загса.

Как сообщает комитет загс администрации города, 436 пар соединили свои судьбы в ноябре. За одиннадцать месяцев этого года новые семьи создали 6 157 тюменских пар, что на 182 больше, чем в прошлом году.

Кроме того, стало известно, что в последний месяц осени в областном центре появилось на свет 1 117 маленьких горожан – это на 71 больше, чем в прошлом году. Всего же с начала года Тюмень приросла 12 022 новорожденными.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что фиктивные браки нередко спасают мигрантов от выдворения. Жительницы Тюмени порой не прочь помочь иностранцу остаться в России, украсив штампом из загса свой паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU