В тюменском экопарке зальют шестиметровую горку

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-04T10:54:58+03:00

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В Тюмени уже начали заливать первые горки для зимнего катания. На территории одного только Калининского округа можно будет прокатиться на тринадцати деревянных горках.

– Самая большая деревянная конструкция – высотой шесть метров – размещена в экопарке «Затюменский», вторая по высоте – четыре с половиной метра – в Комсомольском сквере. На третьем месте оказалась вторая горка, установленная в экопарке: ее высота составляет 3 метра. Остальные конструкции не превышают двух с половиной метров, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Организации, которые занимаются содержанием горок, обустроят на них бортики. Также в их обязанности входит проведение технического осмотра сооружений, в случае необходимости – заливка трещин, очистка ступеней, стартовой площадки и поверхности скольжения от снега.

Итак, в этом году на территории Калининского округа можно будет прокатиться на горках в Комсомольском сквере, в сквере Болгаро-Советской Дружбы, в сквере Юности, на улице Черепанова, 62, Бабарынка, 16а, Воеводы Барятинского, 1, в Кузнечном переулке, 9, у Южного пруда, на Московском тракте, 163, в квартале улиц Тюменской и Ботанической, на территории у школы на улице Вьюжной, в экопарке «Затюменский».

Подробнее обо всех городских горках совсем скоро читайте в материале корреспондента «Комсомольской правды» – Тюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU