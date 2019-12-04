2019-12-04T10:54:58+03:00
Общество

В тюменском экопарке зальют шестиметровую горку

Все работы завершат в ближайшее время
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени заливают горки для зимнего катания.В Тюмени заливают горки для зимнего катания.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени уже начали заливать первые горки для зимнего катания. На территории одного только Калининского округа можно будет прокатиться на тринадцати деревянных горках.

– Самая большая деревянная конструкция – высотой шесть метров – размещена в экопарке «Затюменский», вторая по высоте – четыре с половиной метра – в Комсомольском сквере. На третьем месте оказалась вторая горка, установленная в экопарке: ее высота составляет 3 метра. Остальные конструкции не превышают двух с половиной метров, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Организации, которые занимаются содержанием горок, обустроят на них бортики. Также в их обязанности входит проведение технического осмотра сооружений, в случае необходимости – заливка трещин, очистка ступеней, стартовой площадки и поверхности скольжения от снега.

Итак, в этом году на территории Калининского округа можно будет прокатиться на горках в Комсомольском сквере, в сквере Болгаро-Советской Дружбы, в сквере Юности, на улице Черепанова, 62, Бабарынка, 16а, Воеводы Барятинского, 1, в Кузнечном переулке, 9, у Южного пруда, на Московском тракте, 163, в квартале улиц Тюменской и Ботанической, на территории у школы на улице Вьюжной, в экопарке «Затюменский».

Подробнее обо всех городских горках совсем скоро читайте в материале корреспондента «Комсомольской правды» – Тюмень».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялуторовске пьяный мужчина избил женщину, которая шла на работу
«Ах, эта свадьба!»: тюменцы стали чаще жениться
Тюменская область получит 1,5 млрд рублей гранта за качество работы региональных властей
Тюменские налоговики банкротят сразу несколько предприятий
На улице Дамбовской в Тюмени незаконно строят жилой комплекс
«Чем бы дитя ни тешилось»: полуголый мужчина на фоне светящихся медведей шокировал тюменцев
Пожилой пешеход погиб под колесами авто под Тюменью
Тюменских бизнесменов просят украсить витрины магазинов к Новому году
Едем в соседнее село: жителя Заводоуковска будут судить за пьяную поездку к другу
Жителей Тюмени ознакомят с благоустройством пруда Утиный
Врачам ишимской областной больницы № 4 вручили ключи от новых квартир
В Тюмени 33-й маршрут будет ходить по-новому
В Тюменской области продолжает работу социальный PROект #bezПожара
Погода на 4 декабря в Тюмени: пасмурно весь день
Тюменские доктора обменялись ценным опытом на конференции урологов
Тюменские дети, оставшиеся без попечения родителей, приняли участие в новогодних мастер-классах
Тюменский комбинат школьного питания кормил детей перловкой с неправильным ядром
В Тюменской области пройдут «Добрые уроки»
В Тюменской области состоялся II региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г. А. Ульянова
Тюменских предпринимателей научат мотивировать персонал
Александр Моор поздравил учеников областной ФМШ с победой на олимпиаде по экспериментальной физике
Центр Тюмени погрузился во тьму
Тоболячка пришла в церковь помолиться и согрешить