2019-12-04T09:56:56+03:00
Общество

На улице Дамбовской в Тюмени незаконно строят жилой комплекс

Компания привлечена к административной ответственности
Вадим Бегун
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Тюменский застройщик незаконно строил дом.Тюменский застройщик незаконно строил дом.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменский суд приостановил строительство жилого комплекса на улице Дамбовской. Застройщик «Аква-Инвест» привлечен к административной ответственности за нарушения градостроительного законодательства.

Сотрудники Главного управления строительства Тюменской области около месяца назад проинспектировали ход строительства ЖК на Дамбовской. Тогда специалисты выяснили, что у застройщика отсутствует проект, который был бы утвержден по закону.

Кроме того, у «Аква-Инвест» даже не оказалось результатов геологического прогноза, необходимого для подобного рода работ. А сваи, что забивали строители, не проходили на нужную глубину.

Как следует из информации картотеки судебных дел, размещенных на сайте Арбитражного суда Тюменской области, в сентябре этого года застройщика обязали устранить нарушения в течение двух месяцев, однако компания игнорировала требования.

Суд постановил приостановить строительство объекта на тридцать суток. Застройщика привлекут к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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