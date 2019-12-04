2019-12-04T08:43:37+03:00
Общество

«Чем бы дитя не тешилось»: полуголый мужчина на фоне светящихся медведей шокировал тюменцев

Женщина сообщает, что ей пришлось закрыть глаза малолетней дочери
Вадим Бегун
Поделиться:
Полуголый мужчина на фоне светящихся медведей шокировал тюменцев. Фото - "ЧС Тюмень".Полуголый мужчина на фоне светящихся медведей шокировал тюменцев. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 декабря, тюменец «скрасил» утренний поход на работу местных жителей. Дело в том, что он позировал на фоне светящихся медведей, которых на днях установили на Цветном бульваре, почти неглиже.

«Чем бы дитя не тешилось. Утро, мужчина лихо скидывал штаны, в одних трусах позировал на фоне мишек, тормознул велосипедиста и продолжил фотосессию с атрибутом. Выглядит смешно, жаль, дочери пришлось закрыть глазки и не показывать медведей», – написала в одной из тюменских групп в социальных сетях местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.

«Люди совсем стыд потеряли! Одно дело на пляже, другое просто так штаны снимать! Противно!» – возмущаются комментаторы. Тюменцы стали выстраивать предположения: одни думают, что мужчина перепил, другие – что проспорил, третьи заявляют – это зимнее обострение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что удивительный арт-объект появился 2 декабря на Цветном бульваре. Рядом со зданием Тюменского цирка «поселилось» семейство белых медведей – шестиметровая мама-медведица и её сыновья-медвежата.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилой пешеход погиб под колесами авто под Тюменью
Тюменских бизнесменов просят украсить витрины магазинов к Новому году
Едем в соседнее село: жителя Заводоуковска будут судить за пьяную поездку к другу
Жителей Тюмени ознакомят с благоустройством пруда Утиный
Врачам ишимской Областной больницы № 4 вручили ключи от новых квартир
В Тюмени 33-й маршрут будет ходить по-новому
В Тюменской области продолжает работу социальный PROект #bezПожара
Погода на 4 декабря в Тюмени: пасмурно весь день
Тюменские доктора обменялись ценным опытом на конференции урологов
Тюменские дети, оставшиеся без попечения родителей, приняли участие в новогодних мастер-классах
Тюменский комбинат школьного питания кормил детей перловкой с неправильным ядром
В Тюменской области пройдут «Добрые уроки»
В Тюменской области состоялся II региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г. А. Ульянова
Тюменских предпринимателей научат мотивировать персонал
Александр Моор поздравил учеников областной ФМШ с победой на олимпиаде по экспериментальной физике
Центр Тюмени погрузился во тьму
Тоболячка пришла в церковь помолиться и согрешить