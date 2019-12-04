«Чем бы дитя не тешилось»: полуголый мужчина на фоне светящихся медведей шокировал тюменцев

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-04T08:43:37+03:00

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Сегодня, 4 декабря, тюменец «скрасил» утренний поход на работу местных жителей. Дело в том, что он позировал на фоне светящихся медведей, которых на днях установили на Цветном бульваре, почти неглиже.

«Чем бы дитя не тешилось. Утро, мужчина лихо скидывал штаны, в одних трусах позировал на фоне мишек, тормознул велосипедиста и продолжил фотосессию с атрибутом. Выглядит смешно, жаль, дочери пришлось закрыть глазки и не показывать медведей», – написала в одной из тюменских групп в социальных сетях местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.

«Люди совсем стыд потеряли! Одно дело на пляже, другое просто так штаны снимать! Противно!» – возмущаются комментаторы. Тюменцы стали выстраивать предположения: одни думают, что мужчина перепил, другие – что проспорил, третьи заявляют – это зимнее обострение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что удивительный арт-объект появился 2 декабря на Цветном бульваре. Рядом со зданием Тюменского цирка «поселилось» семейство белых медведей – шестиметровая мама-медведица и её сыновья-медвежата.

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ИСТОЧНИК KP.RU