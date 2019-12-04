Пожилой пешеход погиб под колесами авто под Тюменью

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-04T08:53:14+03:00

Пенсионер погиб под колесами авто под Тюменью. Фото - ГИБДД.

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Сегодня, 4 декабря, около половины восьмого утра на 14-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский в Тюменском районе произошло смертельное ДТП. Здесь «Мерседес Бенц» сбил 79-летнего мужчину. Пенсионер от полученных травм скончался на месте.

– Предварительно, наезд на пешехода произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Световозвращающих элементов на верхней одежде пожилого местного жителя не было, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на пешеходных переходах на загородных дорогах. При движении вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь видимые водителям световозвращающие элементы – это требование правил дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU