2019-12-03T21:12:13+03:00
Общество

Врачам ишимской Областной больницы №4 вручили ключи от новых квартир

Программы поддержки врачей, обновление материально-технической базы медучреждений – это стратегические задачи, входящие в национальный проект «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Врачам ишимской Областной больницы №4 вручили ключи от новых квартирВрачам ишимской Областной больницы №4 вручили ключи от новых квартирФото: Татьяна Коркина
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Программы поддержки врачей, обновление материально-технической базы медучреждений – это стратегические задачи, входящие в национальный проект «Здравоохранение». Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Эрнест Валеев, побывавший с рабочим визитом в Ишиме. Народный избранник вручил ключи от новых квартир для специалистов системы здравоохранения главному врачу Областной больницы №4 Вячеславу Афанасьеву и отметил, что от реализации задач зависит качество жизни.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, семь двухкомнатных квартир предназначены для хирургов, педиатров, травматолога, акушер-гинеколога и специалиста по эндоваскулярным методам диагностики и лечения. По словам Вячеслава Афанасьева, все специалисты несколько месяцев жили в съёмном жилье, а медучреждение компенсировало им расходы по аренде

– От лица каждого врача и от себя лично выражаю благодарность губернатору Тюменской области и главе Ишима. Именно благодаря их поддержке у наших специалистов решен жилищный вопрос, - отметил главный врач ОБ№4.

Как отметил глава Ишима Федор Шишкин, для развития сферы здравоохранения города решается вопрос реконструкции приемного отделения, строительства нового здания поликлиники и хирургического корпуса. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов, совсем скоро будет приобретено еще 30 квартир. Их планируют передать врачам в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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