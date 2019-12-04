2019-12-04T05:40:15+03:00
Общество

Жителей Тюмени хотят ознакомить с благоустройством пруда Утиный

Высказать свое мнение можно на портале «Я решаю!»
Вадим Бегун
Поделиться:
Жителей Тюмени хотят ознакомить с благоустройством пруда Утиный. Фото - 2Гис.Жителей Тюмени хотят ознакомить с благоустройством пруда Утиный. Фото - 2Гис.
Изменить размер текста:

Тюменцам предлагают высказаться по поводу берегоукрепления пруда Утиный, который находится в районе школы № 6 по улице 50 лет ВЛКСМ. Сейчас разрабатываются комплексные мероприятия по сохранению и реабилитации водного объекта.

– Работы по его очистке будут включать механическую обработку дна (удаление ила, мусора, водной растительности), восстановление баланса экосистемы водного объекта с высадкой водных растений. Кроме того, есть предложение создать площадки для кормления водоплавающих птиц, – сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Специалисты предложили несколько вариантов берегоукрепления. Тюменцев заверяют, что все представленные методы очистки обводненного карьера являются экологичными и позволят сохранить существующую экосистему. Высказать свое мнение можно на портале «Я решаю!».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачам ишимской Областной больницы №4 вручили ключи от новых квартир
В Тюмени 33-й маршрут будет ходить по-новому
В Тюменской области продолжает работу социальный PROект #bezПожара
Погода на 4 декабря в Тюмени: пасмурно весь день
Тюменские доктора обменялись ценным опытом на конференции урологов
Тюменские дети, оставшиеся без попечения родителей, приняли участие в новогодних мастер-классах
Тюменский комбинат школьного питания кормил детей перловкой с неправильным ядром
В Тюменской области пройдут «Добрые уроки»
В Тюменской области состоялся II региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г. А. Ульянова
Тюменских предпринимателей научат мотивировать персонал
Александр Моор поздравил учеников областной ФМШ с победой на олимпиаде по экспериментальной физике
Центр Тюмени погрузился во тьму
Тоболячка пришла в церковь помолиться и согрешить