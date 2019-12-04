Жителей Тюмени хотят ознакомить с благоустройством пруда Утиный

СЕГОДНЯ 05:40 2019-12-04T05:40:15+03:00

Высказать свое мнение можно на портале «Я решаю!»

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Тюменцам предлагают высказаться по поводу берегоукрепления пруда Утиный, который находится в районе школы № 6 по улице 50 лет ВЛКСМ. Сейчас разрабатываются комплексные мероприятия по сохранению и реабилитации водного объекта.

– Работы по его очистке будут включать механическую обработку дна (удаление ила, мусора, водной растительности), восстановление баланса экосистемы водного объекта с высадкой водных растений. Кроме того, есть предложение создать площадки для кормления водоплавающих птиц, – сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Специалисты предложили несколько вариантов берегоукрепления. Тюменцев заверяют, что все представленные методы очистки обводненного карьера являются экологичными и позволят сохранить существующую экосистему. Высказать свое мнение можно на портале «Я решаю!».

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ИСТОЧНИК KP.RU