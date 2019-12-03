Тюменские доктора обменялись ценным опытом на конференции урологов

СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-03T21:02:31+03:00

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Научно-практическая конференция, которая входит в образовательный цикл школ «Андрологические аспекты репродуктивного здоровья», состоялась на прошлой неделе в МЧС «Нефтяник». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, мероприятие состоялось в рамках региональной программы национального проекта «Здравоохранение» по повышению квалификации специалистов.

Тема мероприятие не теряет актуальности, так как здоровая, полноценная активность и возможность продолжать род – важная составляющая высокого качества жизни человека. Одним из спикеров стал заведующий отделением андрологии и урологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова профессор Сафар Исраилович Гамидов. Он рассказал участникам о проблемах, с которыми сталкиваются современные мужчины. Например, эректильная дисфункция, варикоцеле, бесплодие и воспалительные процессы.

В рамках конференции прошли показательные операции в формате «живой хирургии». Сафар Гамидов сделал две операции, которые транслировались из операционной в конференц-зале. Это сделано для того, чтобы участники в режиме реального времени следили за его действиями и сразу задавали вопросы.

Как отметил главный уролог Тюменской области Владимир Новосёлов, заботиться о репродуктивном здоровье мужчины нужно с самого детства. Недолеченные в юности болезни могут привести к серьёзным последствиям во взрослой жизни. Родителям необходимо говорить о своих проблемах без стеснения, а сыну будет комфортнее говорить о мужских проблемах с отцом.

На конференции доктора обменялись ценным опытом, который поможет им в медицинской практике.

ИСТОЧНИК KP.RU