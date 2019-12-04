Тюменских бизнесменов просят украсить витрины магазинов к Новому году

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-04T07:41:09+03:00

К тому же, надо благоустроить прилегающую территорию

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Тюменские власти просят бизнесменов украсить фасады и витрины своих магазинов. Оформление города является одной из важнейших составляющих подготовки к Новому году.

– Мы должны подготовиться к Новому году так, чтобы праздничная атмосфера царила не только в домах, но и на всех улицах города. Благодаря общим усилиям наша Тюмень заиграет новыми красками, а особая атмосфера праздника надолго обеспечит всех жителей и гостей города хорошим настроением, – сообщает оргкомитет.

На сайте администрации Тюмени размещена концепция праздничного оформления. В отдельном разделе представлены образцы украшения входных групп и рекламных конструкций, опор освещения и витрин, плакаты и другие элементы оформления. Современные технические средства позволяют распечатать эти материалы и украсить помещения, а также нанести логотип праздника на витрины и окна.

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ИСТОЧНИК KP.RU