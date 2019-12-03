В Тюмени 33-й маршрут будет ходить по-новому

СЕГОДНЯ 20:58 2019-12-03T20:58:10+03:00

Нововведение вступит в силу с начала следующего года

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В Тюмени с 1 января 2020 года изменится схема движения транспорта муниципального маршрута регулярных перевозок № 33, который следует из поселка ДОК до улицы Курортной. Теперь он будет начинать свой путь от железнодорожного вокзала до остановочного пункта «Улица Метелевская».

По информации МКУ «Тюменьгортранс», из новой схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «Музей истории города», «Автобаза № 2», «Ул. Коммунистическая», «Ул. Тюменская», «Ул. Курчатова», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «Ул. Авторемонтная», «Завод аккумуляторный» (в прямом и обратном направлении), «Пос. ДОК», «Ул. Курортная» и «Завод Сибнефтегазмаш».

В схеме появятся следующие остановки: «Ул. Демократическая», «Ул. Перестройки», «Д. Княжева», «Ул. Калининская», «С/о «Весна», «Воронино-2», «Воронино-1», «С/о «Колос», «С/о «Сибиряк», «ДСК», «Ул. Бабарынка», «Дом мебели», «Ул. Комбинатская», «Ул. Пугачева», «Ул. Пролетарская», «Завод Нефтемаш» (в прямом и обратном направлении), «Ул. Метелевская», «С/о «Спутник», «Ул. Бакинских Комиссаров» (по направлению движения в сторону ул. Барнаульской), «Мальвинка», «ЖДВ», «Сквер Семена Пацко» (по направлению движения в сторону ул. Герцена), «Ул. Смоленская», «М-н «Океан», «Площадь Борцов Революции», «Набережная», «Строительный институт ТИУ» (в сторону ул. Ленина), «Музей», «Университетская», «Госбанк», «Дом детского творчества», «Администрация г. Тюмени», «Ул. Герцена» (по направлению движения в сторону ул. Запольной).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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ИСТОЧНИК KP.RU