Погода на 4 декабря в Тюмени: пасмурно весь день

СЕГОДНЯ 20:50 2019-12-03T20:50:26+03:00

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Сегодня, 4 декабря, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -12, днем – минус 10 градусов. Вечером ожидается такая же температура. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, 1 – 3 метра в секунду.

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли «воротами зимы» и говорили: «Введение пришло – зиму привело». Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки приметили: если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после – то не растает до весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU