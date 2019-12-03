2019-12-03T20:45:22+03:00
Общество

Тюменские дети, оставшиеся без попечения родителей, приняли участие в новогодних мастер-классах

Основная цель проекта «Юный художник» – эмоциональная корректирующая работа с детьми
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Моя территорияФото: Моя территория
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Серию творческих мастер-классов для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, провели волонтёры проекта «Юный художник». Участниками новогодней мастерской стали 20 детей из дома социальной реабилитации семей и детей «Борки», которые создали новогодние подарки в социальном центре «Семья».

Проект «Юный художник» – финалист конкурса «Моя идея». На его реализацию организаторы получили 55 тысяч рублей, которые пошли на покупку материалов, питание для детей и волонтёров, создание фото- и видеоматериалов о проекте. Основная цель проекта – эмоциональная корректирующая работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. Именно для них провели три мастер-класса по два занятия: роспись тарелок, новогодний пейзаж, создание аппликаций, новогодних носков, игрушек, масок и многое другое. Все участники получили сертификаты о прохождении мастер-классов.

По словам организатора проекта Алеси Никитиной, знакомство с ребятами из «Борков» у неё состоялось после того, как она решила принять участие в конкурсе проектов.

– У этих детей есть проблемы в общении и взаимодействии, выражении эмоций и нестабильность в поведении. На мой взгляд, эту проблему можно решить, прививая детям интерес к жизни, в нашем случае – к искусству. Например, для проведения мастер-классов мы часто закупаем разные товары в одном количестве, чтобы дети могли делиться друг с другом и взаимодействовать во время создания поделок. Все они хотят еще раз принять участие в творческих встречах, что доказывает, что проведенная нами работа выполнена не зря, – рассказала Олеся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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