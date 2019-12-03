В Тюменской области пройдут «добрые уроки»

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-03T17:28:27+03:00

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Во всех 28 центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Тюменской области 5 декабря, в рамках реализации национального проекта «Образование», пройдут «Добрые уроки», приуроченные к Международному дню добровольчества. Как сообщили в департаменте образования и Тюменской области, одноимённая Всероссийская акция – совместный проект Ассоциации волонтёрских центров, Российского движения школьников и АНО «Третий сектор».

Школьники Тюменской области посмотрят и обсудят фильм «Волонтёры будущего», где показана деятельность детей-добровольцев. Юные герои ленты сохраняют дикую природу, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, заботятся о бездомных животных, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны, разрабатывают полезные компьютерные решения и используют соцсети для распространения добра и созидательной энергии.

Узнать больше о возможностях школьного волонтёрства и посмотреть трейлер кинокартины можно на сайте волонтерыбудущего.рф. Следить за ходом акции и поделиться своими новостями можно в социальных сетях по хэштегам: #образование72 #урокидобра #точкароста #волонтерыбудущего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что серия необычных уроков информатики «Урок цифры», которые проходят в российских школах в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», пройдёт со 2 по 15 декабря. Урок будет посвящён теме «Сети и облачные технологии».

ИСТОЧНИК KP.RU