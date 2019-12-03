2019-12-03T17:10:43+03:00
Звезды

В Тюменской области состоялся II региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г.А. Ульянова

Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области состоялся II региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г.А. УльяноваВ Тюменской области состоялся II региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г.А. Ульянова
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Второй региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г.А. Ульянова прошёл в детской школе искусств «Гармония» с 29 ноября по 1 декабря в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, фестиваль реализуется для сохранения и развития традиций народного творчества, выявления и поддержки талантливых детей и подростков, приобщения подрастающего поколения к традиционной народной культуре и популяризации творчества Г.А. Ульянова.

В состав жюри вошли заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Александр Дмитриев, заслуженная артистка России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Надежда Бурдыкина и другие деятели культуры и искусства. В общей сложности на конкурс подано 97 заявок, участие в нём приняли 110 человек из Тюмени, Санкт-Петербурга, Омска, Сургута и других городов.

Напомним, в рамках национального проекта «Культура» сегодня ведётся активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. В рамках регионального проекта «Творческие люди» проводятся различные фестивали и конкурсы, чтобы раскрыть творческий потенциал граждан и поддержать таланты из Тюменской области. Идут работы по внедрению IT-технологий в отрасль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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