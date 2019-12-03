2019-12-03T17:07:08+03:00
Общество

Александр Моор поздравил учеников областной ФМШ с победой на олимпиаде по экспериментальной физике

Поздравления и благодарности в адрес ребят глава региона написал на страничках в соцсетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Александр Моор поздравил учеников областной ФМШ с победой на Олимпиаде по экспериментальной физикеАлександр Моор поздравил учеников областной ФМШ с победой на Олимпиаде по экспериментальной физикеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники» поздравил учеников областной физико-математической школы с победой на олимпиаде по экспериментальной физике, которая прошла в столице Белоруссии Минске.

Глава региона отметил, что школьники вошли в число лучших среди 400 участников из шести стран мира.

«Поздравляю учеников физико-математической школы с отличными результатами! Тюменский десятиклассник Ильяс Гарифханов стал абсолютным победителем соревнований, ещё восемь старшеклассников завоевали серебряные и бронзовые медали. Ребята, вы огромные молодцы, не останавливайтесь на достигнутом!» – написал Александр Моор.

Глава региона выразил благодарность родителям и преподавателям, которые выучили и воспитали таких умных детей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что абсолютным победителем среди десятиклассников на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) стал тюменец, ученик областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский комбинат школьного питания кормил детей перловкой с неправильным ядром
В Тюменской области пройдут «добрые уроки»
В Тюменской области состоялся II региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г.А. Ульянова
Тюменских предпринимателей научат мотивировать персонал
Центр Тюмени погрузился во тьму
Тоболячка пришла в церковь помолиться и согрешить
Предприниматели Тюмени узнают о главных трендах создания успешного бизнеса в 2020 году
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу «Транзит 2» Национального расчетного депозитария
Директора тюменской УК оштрафовали за темноту в подъездах
Тюменка три месяца «прожила» с 17 мигрантами в своей квартире
С серебристым крылом: из Тюмени запускают новый авиарейс
В Тюмени ограблен реабилитационный центр. Подозревается сотрудник
В Тюмени ищут мужчину в черном, которой угрожал насилием мальчику
Нажми на кнопку – получишь результат: водитель нечаянно засыпал весь склад «СИБУРа» порошком
Северянка засудила тюменскую компанию за испорченный дизайнерский диван
Жителей тюменской многоэтажки вакцинируют от кори
Десятиклассник областной ФМШ стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике
Тоболяков привел в ужас гигантский огненный факел на известном заводе
Внедорожник сбил маленького тюменца, который шел по краю дороги
Делайте ставки, господа: тюменец в магазине организовал азартные игры
Тюменцы могут оцифровать фото об истории края в торговых центрах
В Тюмени совершено вооруженное нападение на двух пенсионерок. Одна из них ранена
В Тюмени построят отель «Хилтон»
Роль наставничества в повышении производительности труда обсудили в Тюмени
В районе торгового центра «Тюменский» запретят парковаться
Мед, баранина, яйцо: тюменцам предлагают закупиться на ярмарке