СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-03T17:07:08+03:00

Александр Моор поздравил учеников областной ФМШ с победой на Олимпиаде по экспериментальной физике Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поздравления и благодарности в адрес ребят глава региона написал на страничках в соцсетях

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники» поздравил учеников областной физико-математической школы с победой на олимпиаде по экспериментальной физике, которая прошла в столице Белоруссии Минске.

Глава региона отметил, что школьники вошли в число лучших среди 400 участников из шести стран мира.

«Поздравляю учеников физико-математической школы с отличными результатами! Тюменский десятиклассник Ильяс Гарифханов стал абсолютным победителем соревнований, ещё восемь старшеклассников завоевали серебряные и бронзовые медали. Ребята, вы огромные молодцы, не останавливайтесь на достигнутом!» – написал Александр Моор.

Глава региона выразил благодарность родителям и преподавателям, которые выучили и воспитали таких умных детей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что абсолютным победителем среди десятиклассников на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) стал тюменец, ученик областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов.

ИСТОЧНИК KP.RU