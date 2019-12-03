Центр Тюмени погрузился во тьму

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-03T17:18:25+03:00

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Многие улицы в самом центре областной столицы оказались во тьме. Отключение электропитания произошло около половины пятого вечера.

Так, в темноту погрузились улицы Камышинская, Первомайская, Ленина, Чернышевского и другие. Водители предупреждают остальных горожан, что на многих улицах не работают светофоры.

«Вырубили свет в районе Дома обороны. Не работают светофоры от улицы Запольная – Грибоедова в сторону Дома обороны, до перекрёстка Полевая – Луначарского. Будьте осторожнее, мы стоим в пробке», – пишет аноним в группе «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Вскоре выяснилось, что ранее был обесточен район Маяка, МЖК, Стрелы, 4-й микрорайон. На сайте СУЭНКО эти территории значатся в плановом отключении на 3 декабря. Там энергоснабжение уже восстановлено.

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в компании прокомментировали, что произошло отключение подачи электроэнергии на одной из подстанций. Дозвониться до нее не удалось. Тем не менее подачу электричества обещали возобновить спустя пару часов после отключения.

ИСТОЧНИК KP.RU