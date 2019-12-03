Тоболячка пришла в церковь помолиться и согрешить
В ожидании сожителя 32-летняя жительница Тобольска успела совершить кражу в стенах храма. Портмоне она вытащила у прихожанки из сумочки.
О краже в полицию заявил 73-летний тоболяк. Мужчина рассказал полицейским, что вместе с женой пришел в церковь помолиться. Портмоне с документами передал супруге, которая положила его в сумочку. Выйдя из храма, обнаружили пропажу.
Стражи порядка задержали вора. Им оказалась ранее судимая тоболячка. Она была доставлена в отдел полиции. Полицейским женщина объяснила свой поступок тем, что ждала сожителя и вдруг заметила, что у другой прихожанки открыта сумка. Злоумышленница незаметно достала кошелек, надеясь на куш. После этого она сразу покинула храм. Уже на улице подозреваемая открыла кошелек, но, кроме документов, ничего в нем не обнаружила. Похищенное она выкинула.
В настоящее время подозреваемая свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU