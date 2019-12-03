2019-12-03T16:46:28+03:00
Экономика

Предприниматели Тюмени узнают о главных трендах создания успешного бизнеса в 2020 году

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Сбербанк, Торгово-промышленная палата Тюменской области и Школа инновационного мышления приглашают предпринимателей на лекцию Сергея Савинова «Успешный бизнес 2020: лайфхаки».

Сергей Савинов – спикер платформы «Деловая среда». Он является управляющим партнером компании «Русский консалтинг», бизнес-тренером и антикризисным управляющим, специализирующимся на технологиях увеличения продаж, развитии малого и среднего бизнеса, открытии филиалов и франшиз.

Предпринимателям Тюмени Сергей расскажет об основных трендах построения успешного бизнеса, уделив особое внимание его автоматизации и современным системам безопасности, масштабированию и увеличению показателей, взаимодействию с банками и эффективному управлению собой, а также раскроет концепцию «квантового предпринимателя».

– Для Сбербанка работа с малым и микробизнесом является стратегическим направлением. Мы регулярно проводим круглые столы, лекции и обучающие программы для предпринимателей Тюменской области. Уверен, такие встречи с востребованными бизнес-тренерами помогают нашим предпринимателям быть в курсе актуальных тенденций деловой сферы, еще более профессионально и осмысленно подходить к развитию собственного дела, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Лекция состоится 10 декабря в 16.00 в Тюменском технопарке по адресу: ул. Республики, 142.

Участие в мероприятии бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте.

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