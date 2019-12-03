2019-12-03T16:37:36+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу «Транзит 2» Национального расчетного депозитария

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Фото: Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБФото: Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начал обслуживание корпоративных клиентов через платформу «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария.

«Транзит 2.0» – это экосистема, в которую входят с одной стороны корпорации, крупные холдинги, а с другой – их расчетные банки. Данная технология позволит сократить корпоративным клиентам существенные расходы на обслуживании системы «банк – клиент» и предоставит дополнительный канал автоматического обмена финансовыми сообщениями и иными документами между корпорациями и банками.

Технология «Транзит 2.0» особенно привлекательна для корпораций и холдингов с разветвленной структурой платежей, большим количеством расчетных счетов и юридических лиц. Клиентам проще, удобнее и дешевле взаимодействовать с банками по унифицированным каналам.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15).

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