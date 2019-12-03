Тюменка три месяца «прожила» с 17 мигрантами в своей квартире

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-03T14:31:53+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она «приютила» в своей квартире мигрантов.

– По версии дознания, ранее неоднократно судимая женщина с декабря прошлого года по февраль нынешнего предоставила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в ее квартиру 17 мигрантов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом она не намеревалась предоставлять им жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что суд, с учетом рецидива, назначил подсудимой 1 год 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на перекрестке улиц Щербакова и Тимуровцев, а также в районе ММС участковые задержали 37 уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Они подозревались в незаконном проживании на территории России без гражданства.

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ИСТОЧНИК KP.RU