2019-12-03T14:17:30+03:00
Общество

С серебристым крылом: из Тюмени запускают новый авиарейс

Первый вылет назначен на 3 января
Вадим Бегун
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Из Тюмени запускают новый авиарейс.Из Тюмени запускают новый авиарейс.Фото: Ольга Крыльцова
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Совсем скоро из Тюмени можно будет улететь в Красноярск прямым авиарейсом. Чтобы побывать в одном из крупнейших российских городов, местным жителям придется выложить не менее девяти тысяч рублей.

Новый прямой рейс до Красноярска запускает авиакомпания «Ямал». Первый вылет по маршруту состоится уже третьего января следующего года.

По информации перевозчика, рейсы YC-395/396 будут выполняться три раза в неделю. Согласно расписанию, самолеты будут вылетать из тюменского Рощино в 22.55 и прибывать в красноярскую воздушную гавань в 03.10 по местному времени.

Также стало известно, что за полет в одну сторону придется выложить не менее девяти тысяч рублей. Продажа билетов уже открыта. Перевозчик уточняет, что один пассажир может провезти с собой бесплатно до двадцати килограммов багажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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