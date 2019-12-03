2019-12-03T14:13:21+03:00
Происшествия

В Тюмени ограблен реабилитационный центр. Подозревается сотрудник

Сумма ущерба составляет свыше 30 тысяч рублей
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени сотрудник ограбил реабилитационный центр. Фото - pixabay.com.В Тюмени сотрудник ограбил реабилитационный центр. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени сотрудник реабилитационного центра похитил имущество организации. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции.

– В день преступления 45-летний местный житель, воспользовавшись служебным положением, проник в складское помещение центра, откуда похитил десять радиаторов. Злоумышленник погрузил похищенное имущество в свой автомобиль и скрылся с места преступления. На следующий день он продал радиаторы своему знакомому, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что все вырученные деньги фигурант потратил на личные нужды. Сумма ущерба составляет свыше 30 тысяч рублей. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменка три месяца «прожила» с 17 мигрантами в своей квартире
С серебристым крылом: из Тюмени запускают новый авиарейс
В Тюмени ищут мужчину в черном, которой угрожал насилием мальчику
Нажми на кнопку – получишь результат: водитель нечаянно засыпал весь склад «СИБУРа» порошком
Северянка засудила тюменскую компанию за испорченный дизайнерский диван
Жителей тюменской многоэтажки вакцинируют от кори
Десятиклассник областной ФМШ стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике
Тоболяков привел в ужас гигантский огненный факел на известном заводе
Внедорожник сбил маленького тюменца, который шел по краю дороги
Делайте ставки, господа: тюменец в магазине организовал азартные игры
Тюменцы могут оцифровать фото об истории края в торговых центрах
В Тюмени совершено вооруженное нападение на двух пенсионерок. Одна из них ранена
В Тюмени построят отель «Хилтон»
Роль наставничества в повышении производительности труда обсудили в Тюмени
В районе торгового центра «Тюменский» запретят парковаться
Мед, баранина, яйцо: тюменцам предлагают закупиться на ярмарке