В Тюмени ограблен реабилитационный центр. Подозревается сотрудник

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-03T14:13:21+03:00

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В Тюмени сотрудник реабилитационного центра похитил имущество организации. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции.

– В день преступления 45-летний местный житель, воспользовавшись служебным положением, проник в складское помещение центра, откуда похитил десять радиаторов. Злоумышленник погрузил похищенное имущество в свой автомобиль и скрылся с места преступления. На следующий день он продал радиаторы своему знакомому, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что все вырученные деньги фигурант потратил на личные нужды. Сумма ущерба составляет свыше 30 тысяч рублей. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU