2019-12-03T14:09:06+03:00
Происшествия

В Тюмени ищут мужчину в черном, которой угрожал насилием мальчику

Преступник похитил у подростка сотовый телефон [ФОТОРОБОТ]
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина угрожал применить к мальчику насилие. Фото - СК Тюменской области.В Тюмени мужчина угрожал применить к мальчику насилие. Фото - СК Тюменской области.
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Тюменские следователи завели уголовное дело по факту хищения мобильного телефона у 11-летнего мальчика. Мужчина угрожал ребенку применением насилия.

– Вечером 6 ноября этого года молодой человек возле остановки на улице 30 лет Победы угрожал мальчику применением насилия. После чего отобрал у него импортный мобильный телефон стоимостью около 20 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следователи разыскивают преступника и просят общественность им помочь. На вид ему от 18 до 22 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы средней длины. Он был одет в черную спортивную куртку (на голове капюшон), черные брюки и такого же цвета (с полосками белого цвета) кроссовки.

В ведомстве отмечают, что парень ходит держа одну или обе руки в карманах брюк. Телефоны для связи с сотрудниками правоохранительных органов: 8 (3452) 32-90-58, 29-11-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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