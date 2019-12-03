Нажми на кнопку – получишь результат: водитель нечаянно засыпал весь склад «СИБУРа» порошком

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-03T14:00:53+03:00

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ООО «СИБУР Тобольск» подало в суд на водителя, который нанес предприятию значительный ущерб. По своей неосведомленности мужчина засыпал один из складов порошком. За одно неосторожное движение ему пришлось выплатить почти 135 тысяч рублей.

– Как стало известно из материалов дела, 11 января позапрошлого года водитель на грузовике доставил оборудование на «СИБУР Тобольск». Входная дверь на склад была закрытой, и мужчина нажал на красную кнопку на стене, подумав, что она предназначена для вызова кладовщика. На самом деле кнопка оказалась пожарной, всё имущество на складе было засыпано порошком из встроенных на потолке модулей порошкового пожаротушения, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

В суде уточнили, что для очистки помещения даже пришлось нанимать клининговую компанию. Кстати, ответчик иск не признал и заявил: если бы кнопка сигнализации была установлена по ГОСТу и защищена стеклом, он бы ее не стал нажимать. Однако подобное заявление не уберегло его от трат. Правда, из предъявленных 269 тысяч рублей он выплатил лишь 134 тысячи: в происшествии имеется обоюдная вина как истца, так и ответчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU