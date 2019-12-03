2019-12-03T13:02:52+03:00
Общество

Десятиклассник областной ФМШ стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике

Ильяс Гарифханов выступил на International Experimental Physics Olympiad
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Десятиклассник областной ФМШ стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физикеДесятиклассник областной ФМШ стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике
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Абсолютным победителем среди десятиклассников на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) стал тюменец, ученик областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, олимпиада проходила в столице Белоруссии Минске с 23 по 30 ноября.

Соревнования в 2019 году объединили 400 участников из шести стран мира. Ребята соревновались в личном зачёте среди школьников своей параллели и в командном зачёте (в младшей и старшей лигах). Состязания включали три пятичасовых тура, каждый из которых состоял из двух экспериментальных задач. Оценивало работу ребят международное жюри.

Ученики Тюменской физико-математической школы обошли ребят из Москвы, уступив только школьникам из Санкт-Петербурга. В копилке у наших 8 серебряных и бронзовых медалей и второе место в командном зачёте. Серебро завоевали десятиклассник Максим Карпенко и восьмиклассник Тимофей Мингалев. Бронза досталась восьмиклассникам Екатерине Ковиной и Максиму Малкову, девятиклассникам Кириллу Гаучу и Дмитрию Прокопьеву, десятикласснице Дарье Сенниковой и одиннадцатикласснику Ивану Дорошенко.

Отметим, что International Experimental Physics Olympiad – единственная в мире международная олимпиада по экспериментальной физике, которая проводится каждый год в разных регионах России и Белоруссии. Организатором IEPhO является фонд поддержки инновационных программ «Образование и наука», при поддержке Центра педагогического мастерства в Москве и Национального центра непрерывного естественно-научного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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