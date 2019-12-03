Десятиклассник областной ФМШ стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике
Абсолютным победителем среди десятиклассников на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) стал тюменец, ученик областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, олимпиада проходила в столице Белоруссии Минске с 23 по 30 ноября.
Соревнования в 2019 году объединили 400 участников из шести стран мира. Ребята соревновались в личном зачёте среди школьников своей параллели и в командном зачёте (в младшей и старшей лигах). Состязания включали три пятичасовых тура, каждый из которых состоял из двух экспериментальных задач. Оценивало работу ребят международное жюри.
Ученики Тюменской физико-математической школы обошли ребят из Москвы, уступив только школьникам из Санкт-Петербурга. В копилке у наших 8 серебряных и бронзовых медалей и второе место в командном зачёте. Серебро завоевали десятиклассник Максим Карпенко и восьмиклассник Тимофей Мингалев. Бронза досталась восьмиклассникам Екатерине Ковиной и Максиму Малкову, девятиклассникам Кириллу Гаучу и Дмитрию Прокопьеву, десятикласснице Дарье Сенниковой и одиннадцатикласснику Ивану Дорошенко.
Отметим, что International Experimental Physics Olympiad – единственная в мире международная олимпиада по экспериментальной физике, которая проводится каждый год в разных регионах России и Белоруссии. Организатором IEPhO является фонд поддержки инновационных программ «Образование и наука», при поддержке Центра педагогического мастерства в Москве и Национального центра непрерывного естественно-научного образования.
ИСТОЧНИК KP.RU