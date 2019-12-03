2019-12-03T12:21:27+03:00
Здоровье

Жителей тюменской многоэтажки вакцинируют от кори

Ранее этой болезнью в областном центре переболел мальчик
Вадим Бегун
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Жителей тюменской многоэтажки вакцинируют от кори. Фото - pixabay.com.Жителей тюменской многоэтажки вакцинируют от кори. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени проводят вакцинацию от кори жителей одной из многоэтажек города. Медики ищут людей, которые контактировали с ранее переболевшим этой болезнью мальчиком.

– Был один ребенок с установленным диагнозом «корь», он уже вылечен. Согласно распорядку, в настоящее время проходит работа по месту жительства. Медики устанавливают возможные контактные лица, осматривают жителей, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения по Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве подчеркнули, что, помимо этих необходимых мер, врачи проводят вакцинацию по показаниям.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что санитарные врачи областного центра выясняют, где и как заболел корью трехлетний малыш. Медики ставят прививки всем, кто контактировал с ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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