Жителей тюменской многоэтажки вакцинируют от кори
В Тюмени проводят вакцинацию от кори жителей одной из многоэтажек города. Медики ищут людей, которые контактировали с ранее переболевшим этой болезнью мальчиком.
– Был один ребенок с установленным диагнозом «корь», он уже вылечен. Согласно распорядку, в настоящее время проходит работа по месту жительства. Медики устанавливают возможные контактные лица, осматривают жителей, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения по Тюменской области Александра Малыгина.
В ведомстве подчеркнули, что, помимо этих необходимых мер, врачи проводят вакцинацию по показаниям.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что санитарные врачи областного центра выясняют, где и как заболел корью трехлетний малыш. Медики ставят прививки всем, кто контактировал с ребенком.
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ИСТОЧНИК KP.RU