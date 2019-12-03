Внедорожник сбил маленького тюменца, который шел по краю дороги

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-03T10:33:29+03:00

В Тюмени автомобили сбили двух мальчиков. Фото - МегаТюмень.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются

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В Тюмени накануне, 2 декабря, на Московском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь внедорожник совершил наезд на ребенка.

– Автомобиль «Ланд-Крузер-Прадо» сбил семилетнего мальчика, который шел по краю проезжей части. Пострадавший получил травмы головы и ноги, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что это не единственный дорожный инцидент с участием ребенка, произошедший вчера. Так, на перекрестке улиц Харьковской и Мельникайте «Хендай-Солярис» сбил 12-летнего мальчика. Авария произошла на пешеходном переходе, один из участников ДТП двигался на красный свет.

В настоящий момент обстоятельства ДТП устанавливаются. Стало известно, что ребенок получил травму головы, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU