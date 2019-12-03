2019-12-03T09:51:01+03:00
Происшествия

В Тюмени совершено вооруженное нападение на двух пенсионерок. Одна из них ранена

По факту разбоя возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина с ножом напал на пенсионерок.В Тюмени мужчина с ножом напал на пенсионерок.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения. Стражи правопорядка тут же прибыли на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

Злоумышленника удалось отыскать по горячим следам. Оказалось, что мужчина, выдавив стекло в деревянном окне и открыв дверь, проник в дом к знакомой пенсионерке. В это время пожилая женщина находилась дома вместе со своей подругой.

– Первой жертвой стала гостья, которая встала у него на пути. Он ранил ее ножом в грудь. Затем, угрожая ножом, потребовал у хозяйки дома отдать ему все имеющиеся деньги. Заполучив полторы тысячи рублей, фигурант покинул место преступления и попытался скрыться у родственников, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Разбой» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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