В Тюмени совершено вооруженное нападение на двух пенсионерок. Одна из них ранена
В тюменскую полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения. Стражи правопорядка тут же прибыли на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления.
Злоумышленника удалось отыскать по горячим следам. Оказалось, что мужчина, выдавив стекло в деревянном окне и открыв дверь, проник в дом к знакомой пенсионерке. В это время пожилая женщина находилась дома вместе со своей подругой.
– Первой жертвой стала гостья, которая встала у него на пути. Он ранил ее ножом в грудь. Затем, угрожая ножом, потребовал у хозяйки дома отдать ему все имеющиеся деньги. Заполучив полторы тысячи рублей, фигурант покинул место преступления и попытался скрыться у родственников, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Разбой» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU