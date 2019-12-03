2019-12-03T10:01:28+03:00
Общество

В Тюмени построят отель «Хилтон»

В настоящее время проводится экспертиза проекта
Вадим Бегун
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В Тюмени возведут "Хилтон". Фото - pixabay.com.В Тюмени возведут "Хилтон". Фото - pixabay.com.
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В Тюмени построят отель «Хилтон». Располагаться он будет неподалеку от аэропорта Рощино.

– Компания «Новапорт» (управляет тюменским аэропортом Рощино) инвестирует в строительство отеля рядом с воздушной гаванью 860 миллионов рублей. На данный момент мы зашли в экспертизу проекта. Ориентировочно к концу декабря – первой половине января выйдем из экспертизы. После начинаем тендер по выбору подрядной организации на строительство, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» генеральный директор воздушной гавани Игорь Лужбин.

По его информации, отель должен быть построен в Тюмени в течение полутора лет. Лужбин также сообщил, что существующую гостиницу «Лайнер» планируется переделать под административное здание, где будет сидеть командно-руководящий состав аэропорта, а также представители авиакомпаний. Часть помещений сдадут в аренду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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