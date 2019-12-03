Роль наставничества в повышении производительности труда обсудили в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-03T10:11:01+03:00

Мероприятие проходит в областном центре третий раз

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В Тюмени прошел Всероссийский конгресс наставников. В третий раз представители крупнейших нефтяных и производственных предприятий из разных регионов страны собрались для обсуждения темы «Наставничество 2.0: производительность и качество».

– Мы стали первой региональной площадкой, на которой была поднята тема наставничества, и благодарим за доверие представителей тех регионов, которые поддержали нас в этой инициативе. Данная тема пронизывает технологии повышения производительности труда и находит свое применение в концепции бережливого производства. Развитие движения наставничества способствует достижению целей майских указов президента Российской Федерации, – сказал в приветственном слове заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

Участие в конгрессе приняли представители 23 регионов страны, 297 уникальных участников в статусе управляющих директоров, руководителей территориальных филиалов, служб управления персоналом и служб безопасности, центров наставничества на предприятиях или действующих наставников крупных федеральных компаний.

Депутат Государственной думы РФ Андрей Ветлужских в свою очередь отметил, что в Госдуме активно обсуждается вопрос развития нормативной базы для развития наставничества.

– Сегодня в России есть полное понимание, что наставничество нужно развивать для повышения производительности труда, для занятости людей предпенсионного и пенсионного возраста, для быстрого получения навыков жизни в коллективе, безопасного труда молодых ребят, приходящих на предприятия. Активно идет обсуждение на предприятиях возможности создания профессионального стандарта «Наставник». Во многих регионах страны стали появляться награды «Лучший наставник», – сообщил народный избранник.

В мероприятиях конгресса приняли участие более 30 модераторов и спикеров из разных регионов страны. За два дня состоялось 4 круглых стола, 2 кейс-сессии, пленарное заседание, семинар, мастер-класс, тренинг и мастерская деловых игр для наставников. В секциях мероприятия приняли участие представители Международного сертификационного органа IMQ по России и СНГ, Национального центра производительности и крупнейших производственных и нефтяных предприятий страны.

На пленарном заседании «Лучшие практики наставничества. Перезагрузка» состоялись церемонии торжественного награждения победителей региональных конкурсов наставничества «Сахалинский наставник», «Лучший наставник Республики Башкортостан», победителей II Конкурса наставничества среди предприятий России на Кубок имени Никиты Изотова.

Завершилось мероприятие уже ставшей традиционной экскурсией по ночной Тюмени в стиле приключенческого трека от Робинзона Крузо.

Подробная информация о конгрессе, презентации и фотоотчет представлены на этом сайте.