Тюменцы могут оцифровать фото об истории края в торговых центрах

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-03T10:28:59+03:00

В настоящее время действуют две стойки проекта

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Жители Тюмени могут оцифровать фотографии об истории края прямо в торговых центрах. Таким образом их хотят задействовать в проекте «Фотоистория Тюменской области».

Новые снимки, рассказывающие об истории края, уже появились на сайте тюменскаяобласть.рф. Их передали фотограф Фонда имени Муравленко Николай Меньшиков и жительница Тюмени Лилия Загоруйко. Свои фото они принесли в пункт бесплатной оцифровки проекта «Фотоистория Тюменской области» в ТРЦ «Гудвин». На архивных кадрах можно увидеть встречу Михаила Горбачева с нефтяниками, железнодорожный вокзал 1968 года и многое другое.

– Сейчас действуют две стойки проекта, вторая располагается в торговом центре «Галерея Вояж». Обе находятся на первых этажах и работают ежедневно: по будням – с 16.00 до 22.00, в выходные – с 14.00 до 22.00, – сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

В ведомстве добавили, что волонтеры совершенно бесплатно помогают всем желающим оцифровать фото и загрузить их на сайт. Сейчас здесь размещено порядка 250 снимков из 34 городов и районов региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU