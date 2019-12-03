В Тобольске мошенники ухищренным способом «надули» женщину

СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-03T07:04:26+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина заявила, что с ее кредитной карты похищено более 130 тысяч рублей. Простодушная тоболячка сама помогла мошенникам присвоить ее деньги.

– Местной жительнице позвонил «сотрудник» банка и заверил, что с ее банковского счета кто-то пытается перевести деньги. Так случилось, что женщина получила кредитную карту как раз накануне. Она испугалась за сохранность денег и тут же сообщила мошеннику номер карты и защитный трехзначный код с обратной стороны. При попытке перевода денег мошенниками банк заблокировал операции как сомнительные, но те не растерялись, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что злоумышленник попросил потерпевшую позвонить на горячую линию банка и разблокировать проведение операции. Женщина повиновалась, а через несколько дней ей пришло уведомление о списании 131 тысячи рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU