2019-12-02T14:54:55+03:00
Общество

Тюменских девочек научили краситься и ухаживать за волосами

Ребята постигали азы повседневного макияжа
Вадим Бегун
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Тюменских девочек научили краситься и ухаживать за волосами. Фото - организаторы мероприятия.Тюменских девочек научили краситься и ухаживать за волосами. Фото - организаторы мероприятия.
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1 декабря в Тобольском «Центре содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей» для девушек от 12 лет и старше прошли мастер-классы по визажу и уходу за волосами.

Проведение таких занятий стало возможным благодаря инициативе двух известных тюменских мастеров – Марии Харитоновой и Инессы Хамидуллиной. Девочки учились правильному уходу за кожей лица и волосами, постигали азы повседневного макияжа, укладок и плетения кос, – то есть обучались всем тем вещам, которым может научить своих дочек мама. Кроме того, все участницы занятий получили в подарок базовые наборы косметики и средств по уходу за волосами.

– Приобретение подарков девочкам стало возможным благодаря значительному взносу участников интеллектуального бизнес-клуба #MassOnClub и личных средств Марии и Инессы, – рассказывает организатор встречи, куратор федерального проекта «Крепкая семья, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. – Еще раз хочу поблагодарить всех неравнодушных, ведь небольшое участие каждого позволяет нам сделать большое доброе дело! Девчонки были очень рады, для многих из них это их первая личная косметика, несметное богатство!

Подобные занятия уже несколько раз проходили для тюменских воспитанниц филиала регионального центра «Семья» – «Дом социальной реабилитации семей и детей «Борки».

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