Фестиваль социокультурной анимации поможет тюменским инвалидом проявить себя
Областной фестиваль социокультурной анимации «Творчество для всех», который даст возможность людям с ограниченными возможностями проявить себя и показать свои таланты, пройдёт в Тюмени 4 и 5 декабря. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, 4 декабря в реабилитационном центре «Родник» состоятся конкурсные мероприятия и выставка творческих работ, 5 декабря на площадках МТЦ «Космос» - гала-концерт и награждение победителей и призёров
Кроме исполнительских видов искусства, в рамках фестиваля состоится выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, литературный конкурс и многочисленные мастер-классы. А ещё запланирован конкурс ведущих и исполнителей игровых программ «Затея», темой которого станет «Ярмарка народных игр». Конкурс приурочен к Году народных промыслов.
По словам председателя областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгения Кравченко, творчество для людей с инвалидностью становится не просто прекрасным видом реабилитации, но и смыслом жизни.
- Поэтому мы и проводим наш фестиваль – чтобы вдохновить, подарить веру в себя и просто порадовать. Для многих участников областной фестиваль стал стартовой площадкой для будущих достижений, и сегодня они достойно защищают Тюменскую область на всероссийских и даже международных конкурсах, – отметил Евгений Кравченко.
Отметим, что фестиваль реализуется при поддержке департамента культуры и департамента социального развития Тюменской области. Организатор фестиваля – Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU