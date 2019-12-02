Фестиваль социокультурной анимации поможет тюменским инвалидом проявить себя

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-02T14:28:51+03:00

Проект, который призван показать свои таланты, докажет, что «Творчество для всех»

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Областной фестиваль социокультурной анимации «Творчество для всех», который даст возможность людям с ограниченными возможностями проявить себя и показать свои таланты, пройдёт в Тюмени 4 и 5 декабря. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, 4 декабря в реабилитационном центре «Родник» состоятся конкурсные мероприятия и выставка творческих работ, 5 декабря на площадках МТЦ «Космос» - гала-концерт и награждение победителей и призёров

Кроме исполнительских видов искусства, в рамках фестиваля состоится выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, литературный конкурс и многочисленные мастер-классы. А ещё запланирован конкурс ведущих и исполнителей игровых программ «Затея», темой которого станет «Ярмарка народных игр». Конкурс приурочен к Году народных промыслов.

По словам председателя областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгения Кравченко, творчество для людей с инвалидностью становится не просто прекрасным видом реабилитации, но и смыслом жизни.

- Поэтому мы и проводим наш фестиваль – чтобы вдохновить, подарить веру в себя и просто порадовать. Для многих участников областной фестиваль стал стартовой площадкой для будущих достижений, и сегодня они достойно защищают Тюменскую область на всероссийских и даже международных конкурсах, – отметил Евгений Кравченко.

Отметим, что фестиваль реализуется при поддержке департамента культуры и департамента социального развития Тюменской области. Организатор фестиваля – Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU