Подписано соглашение между национальными общественными автономиями Тюменской области и ДНК «Строитель»

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-02T14:18:53+03:00

Мероприятия, которые пройдут в рамках него, направлены на развитие культуры народов региона

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В Тюменской области подписаны соглашения между Дворцом национальных культур «Строитель» и национальными общественными автономиями региона. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, соглашения определяют перечень культурно-массовых мероприятий и концертов, которые направлены на развитие культуры народов региона для реализации национальной политики Тюменской области.

Соглашения подписаны: с таджикским культурным центром «Пайванд», национально-культурной автономией казахов Тюменской области, центром культуры и творчества финно-угорских народов, центром Ингушской культуры «Магас», организацией вайнахского народа «Вайнах», организацией объединения народов Азербайджана «Одлар Юрду», национально-культурной автономией немцев Тюменской области. Кроме того, соглашения заключены с организациями: «Грузинское землячество», «Дагестанское землячество», «Союз армян Тюменской области», «Общество русской культуры», «Автономия Беларусь», «Украинцы Тюменской области», «Ватан» узбекской диаспоры и «Биримдик» киргизской диаспоры.

В рамках подписанных соглашений в Тюменской области пройдут: интерактивный концерт немецких творческих коллективов и другие интересные события, Дни культуры финно-угорских народов, киргизский праздник «Кочевники», открытый конкурс чтецов по творчеству украинских поэтов «Шевченковские чтения», национальные конкурсы красоты и творчества среди детей народов Кавказа и Закавказья, таджикский праздник «Навруз», грузинский праздник «Тбилисоба», казахский праздник «Добро пожаловать, Наурыз» и «Курултай-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU